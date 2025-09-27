Başkan Erdoğan: "İsrail spor turnuvalarından men edilmeli"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 'Bosphorus Diplomasi Forumu'nda açıklamalar yaptı. Erdoğan, İsrai'in spor turnuvalarından men edilmesi gerektiğini ifade etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.09.2025 15:42

Paylaş





ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda "Bosphorus Diplomasi Forumu"nda açıklamalarda bulundu.

İsrail hakkında konuşan Erdoğan, "Netanyahu cezalandırılmalı, uluslar arası spor turnuvalarından men dahil, İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulanmalıdır. İspanya'nın tavrı bir kenara konulamaz. Futbol Federasyonu Başkanımız gereken adımı attı. İsrail'in Gazze'de yarattığı 100 milyar dolarlık kayıp ödetilmelidir. Aksi takdirde bu yangın daha da yayılacaktır." ifadelerini kullandı.