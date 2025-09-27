Fenerbahçe'de En-Nesyri'den büyük isyan!

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Dinamo Zagreb'e 3-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe'de mağlubiyetin yankıları sürüyor. Bu karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri'nin soyunma odasında isyan ettiği öğrenildi. İşte ayrıntılar...