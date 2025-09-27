Real Madrid, İspanya LaLiga'nın 7. haftasında oynanan derbide Atletico Madrid deplasmanına konuk oldu. Eflatun-beyazlılar adına karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, önce Kylian Mbappe'ye yaptığı asist sonrasında ise Vinicus Jr.'ın asistinde attığı golle mücadeleye damga vurdu.
İŞTE O ANLAR
Arda Güler-Kylian Mbappe ikilisi derbide eşitliği sağladı! 🤝 pic.twitter.com/cEvebYKeAx— S Sport Plus (@ssportplustr) September 27, 2025
ARDA GÜLER GOLLLLL!!! 🧿 pic.twitter.com/fdl233zsuu— S Sport Plus (@ssportplustr) September 27, 2025