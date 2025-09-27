Gönül Dağı yeni sezon başlıyor! Gönül Dağı 186. bölüm izle | TRT 1 Gönül Dağı 27 Eylül izleme linki!

GÖNÜL DAĞI 186. BÖLÜM İZLE | TRT 1'in yayınlandığı ilk günden bu yana en sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı, amcaoğullarının maceralarını ekrana taşımaya devam ediyor. Çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner'in kuzenleri ile yaşadıklarını ele alan ve en çok izlenenler listesinde yerini koruyan Gönül Dağı hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Gönül Dağı sezon finali izle, Gönül Dağı 186. bölüm - TRT Gönül Dağı yeni bölüm izle' konularını sizler için derledik. Peki, Gönül Dağı 186. bölüm nasıl izlenir? Gönül Dağı 6. sezon bu akşam başlıyor mu? Detaylar haberimizde...
Gönül Dağı yeni bölümü izlemek için tıklayınız.
GÖNÜL DAĞI YENİ SEZON BAŞLIYOR
TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı, 6. sezonunda da izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Gönül Dağı'nın 27 Eylül Cumartesi günü yayınlanacak 186. bölümde Leyla'nın gizemli tavırları, Kadir'in yeni işi ve Cemile'nin sağlık durumu öne çıkan gelişmeler arasında olacak.
GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN
GÖNÜL DAĞI 186. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Gönül Dağı yeni bölümde Selma, Leyla'nın davranışlarından şüphelenmeye başlar. Leyla'nın gerçek yüzünün ortaya çıkıp çıkmayacağı izleyicilerin kafasını kurcalarken, Kadir ise Rıfat'ın desteğiyle Hacer'in yanında işe girer. Ancak Kadir'in işe başladıktan sonra başına beklenmedik olaylar gelir.
GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI
Berk Atan - Taner
Gülsim Ali - Dilek
Semih Ertürk - Veysel Kaya
Hazal Çağlar - Asuman
Nazlı Pınar Kaya - Cemile Kaya
Cihat Süvarioğlu - Ramazan
Ecem Özkaya - Zahide Kaya Arslan
Zümre Meğreli - Elif
Ferhat Eşsiz - Producer
Ferdi Sancar - Dolmuşçu Sefer
Eser Eyüboğlu - Selami Ferses
Ali Düşenkalkar - Muammer
Sait Seçkin - Güneş Toplayan Adam
Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya
Gülhan Tekin - Günşıl Kaya
Feyza Işık - Döndü Kaya
Cemre Melis Çınar - Fadime
Çiğdem Aygün - Keriman
Utku Ateş - Serdar
Ulviye Karaca - Gülsüm Öğretmen
Ramiz Mullamusa - Aziz
Şebnem Dilligil - Halime Kaya
Nuri Gökaşan - Dişçi Musa
Ege Aydan - Münir Başkan
Cemil Şahin - Behçet
Halil Ergün
Ergun Kuyucu - Ali
Ruhi Sarı - Fikret