Gönül Dağı yeni sezon başlıyor! Gönül Dağı 186. bölüm izle | TRT 1 Gönül Dağı 27 Eylül izleme linki!

Gönül Dağı 186. bölüm izle! TRT 1 ekranlarında yayınlandığı ilk günden bu yana gönüllerde taht kuran Gönül Dağı, Anadolu’nun sıcak atmosferinde geçen dokunaklı hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Bozkırın ortasında umutla filizlenen hayallerin anlatıldığı dizide, Taner ve amcaoğullarının yaşam yolculukları, her bölümde biraz daha derinleşiyor. Gönül Dağı, sezon boyunca olduğu gibi yine izleyicinin beğenisini kazanıyor.

GÖNÜL DAĞI 186. BÖLÜM İZLE | TRT 1'in yayınlandığı ilk günden bu yana en sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı, amcaoğullarının maceralarını ekrana taşımaya devam ediyor. Çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner'in kuzenleri ile yaşadıklarını ele alan ve en çok izlenenler listesinde yerini koruyan Gönül Dağı hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Gönül Dağı sezon finali izle, Gönül Dağı 186. bölüm - TRT Gönül Dağı yeni bölüm izle' konularını sizler için derledik. Peki, Gönül Dağı 186. bölüm nasıl izlenir? Gönül Dağı 6. sezon bu akşam başlıyor mu? Detaylar haberimizde...

GÖNÜL DAĞI YENİ SEZON BAŞLIYOR

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı, 6. sezonunda da izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Gönül Dağı'nın 27 Eylül Cumartesi günü yayınlanacak 186. bölümde Leyla'nın gizemli tavırları, Kadir'in yeni işi ve Cemile'nin sağlık durumu öne çıkan gelişmeler arasında olacak.

GÖNÜL DAĞI 186. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gönül Dağı yeni bölümde Selma, Leyla'nın davranışlarından şüphelenmeye başlar. Leyla'nın gerçek yüzünün ortaya çıkıp çıkmayacağı izleyicilerin kafasını kurcalarken, Kadir ise Rıfat'ın desteğiyle Hacer'in yanında işe girer. Ancak Kadir'in işe başladıktan sonra başına beklenmedik olaylar gelir.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

Berk Atan - Taner

Gülsim Ali - Dilek

Semih Ertürk - Veysel Kaya

Melis Sevinç - Selma Çiçek

Hazal Çağlar - Asuman

Nazlı Pınar Kaya - Cemile Kaya

Cihat Süvarioğlu - Ramazan

Ecem Özkaya - Zahide Kaya Arslan

Zümre Meğreli - Elif

Ferhat Eşsiz - Producer

Ferdi Sancar - Dolmuşçu Sefer

Eser Eyüboğlu - Selami Ferses

Ali Düşenkalkar - Muammer

Sait Seçkin - Güneş Toplayan Adam

Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya

Gülhan Tekin - Günşıl Kaya

Feyza Işık - Döndü Kaya

Cemre Melis Çınar - Fadime

Çiğdem Aygün - Keriman

Utku Ateş - Serdar

Ulviye Karaca - Gülsüm Öğretmen

Ramiz Mullamusa - Aziz

Şebnem Dilligil - Halime Kaya

Nuri Gökaşan - Dişçi Musa

Ege Aydan - Münir Başkan

Cemil Şahin - Behçet

Halil Ergün

Ergun Kuyucu - Ali

Ruhi Sarı - Fikret

