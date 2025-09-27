Fenerbahçe'nin sezon başında West Ham United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Edson Alvarez, 7 Ekim tarihinde Japonya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmış ve 32. dakikada oyundan alınmıştı.
Ligin 4. haftasında Gençlerbirliği'ne karşı Fenerbahçe'de ilk maçına çıkan Meksikalı oyuncu için sevindirici haber geldi.
Fotomaç'ın haberine göre, ligin 7. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerde Edson Alvarez'in sakatlığını atlattığı ve Antalyaspor karşısında forma şansı bulabileceği belirtildi.