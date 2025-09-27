Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de West Ham'dan kiralık olarak kadroya katılan Edson Alvarez'in sakatlığında son durum belli oldu. İşte detaylar... (FB Spor haberleri)

Fenerbahçe'nin sezon başında West Ham United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Edson Alvarez, 7 Ekim tarihinde Japonya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmış ve 32. dakikada oyundan alınmıştı.