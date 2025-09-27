Haberler Fenerbahçe Haberleri FENERBAHÇE HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'ndan şaşırtan performans!

Fenerbahçe'nin 25 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu performansıyla şaşkınlık yarattı. Milli futbolcu, hem Galatasaray hem de Benfica'daki skor etkisinin gerisinde kaldı.









Fenerbahçe'nin sezon başında Benfica'dan 22.5 milyon euro bonservis artı 2.5 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, şu ana kadar kendisinden bekleneni veremedi.

Sarı-lacivertli kulübün tarihinde en fazla bonservis ödediği oyuncu olan Kerem, Süper Lig'de ve Avrupa'da şu ana kadar 3 maça çıktı. Performansıyla eleştiri oklarının hedefine oturan 27 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda sadece 1 defa asist yapabildi.