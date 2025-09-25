İtalyan devi Juventus'ta gösterdiği performansla takımın en kilit oyuncularından biri haline gelen Kenan Yıldız için transfer iddiaları gündeme damga vurdu. Premier Lig'den Arsenal'in radarına giren milli futbolcu için Torino ekibinin istediği rakam İngiltere'de adeta şok etkisi yarattı.
SEZONA FIRTINA GİBİ BAŞLANGIÇ
2022 yılından bu yana Juventus forması giyen Kenan Yıldız, yeni sezona da harika bir giriş yaptı. 20 yaşındaki yıldız, bu sezon çıktığı 9 maçta 5 gol atıp 6 asist yaparak takımını sırtlamaya devam ediyor.
ARSENAL DEVREYE GİRDİ
TuttoJuve'nin haberine göre Premier Lig'in köklü kulüplerinden Arsenal, Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Ancak Juventus'un talebi, transferi zorlaştıracak cinsten.
100 MİLYON EURO BONSERVİS
Habere göre Juventus, milli futbolcu için 100 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Çizme ekibinin bu astronomik talebi sonrası, Kenan'ı isteyen kulüplerin geri adım atabileceği iddia edildi. Ayrıca Juventus'un, genç yıldızla sözleşme uzatma konusunda da ısrarcı olduğu aktarıldı.
TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇEBİLİR
Eğer bu rakam üzerinden bir transfer gerçekleşirse, Kenan Yıldız bonservisine en yüksek bedel ödenen Türk futbolcu unvanını alacak. Şu anda Transfermarkt verilerine göre 50 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Kenan'ın Juventus ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
1.87 boyundaki sol kanat oyuncusu, Juventus formasıyla çıktığı 89 maçta 18 gol, 15 asistlik performans sergiledi. 2023-24 sezonunda İtalya Kupası zaferi yaşayan Kenan, A Milli Takım formasıyla da 23 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.