Haberler Futbol Haberleri FENERBAHÇE HABERLERİ: Talisca en büyük hayalini açıkladı: Rock festivali!

Fenerbahçe'de forma giyen Anderson Talisca, Brezilya basınından UOL'a açıklamalarda bulundu. Futbolun yanında Rap ve R&B türünde müzikler yapan ve 'Spark' ismiyle sahne alan yıldız oyuncu, tatil dönemlerini müzik kaydı yapmak ve konserler vermek için değerlendiriyor.

Müziğin kendisi için en az futbol kadar önemli olduğunu belirten Talisca, "Sanat futboldan önce geldi. Okulda burs kazanmak için çocuğu futbol, dans veya tenis derslerine yazdırmaları gerekiyordu. Ben müzikle ilgilendim. Okul bana sanatçılığı öğretti. 7 Eylül geçit törenlerine katılırdım." dedi.