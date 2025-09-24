FENERBAHÇE HABERLERİ: Talisca en büyük hayalini açıkladı: Rock festivali!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de forma giyen yıldız futbolcu Anderson Talisca, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu. Futbol ve müzik kariyeriyle ilgili konuşan 31 yaşındaki oyuncu, en büyük hayalinin büyük festivallerde sahne almak olduğunu belirtti. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de forma giyen Anderson Talisca, Brezilya basınından UOL'a açıklamalarda bulundu. Futbolun yanında Rap ve R&B türünde müzikler yapan ve 'Spark' ismiyle sahne alan yıldız oyuncu, tatil dönemlerini müzik kaydı yapmak ve konserler vermek için değerlendiriyor.
Müziğin kendisi için en az futbol kadar önemli olduğunu belirten Talisca, "Sanat futboldan önce geldi. Okulda burs kazanmak için çocuğu futbol, dans veya tenis derslerine yazdırmaları gerekiyordu. Ben müzikle ilgilendim. Okul bana sanatçılığı öğretti. 7 Eylül geçit törenlerine katılırdım." dedi.
Müzisyen yanının futbol kariyerine zarar vermediğini belirten yıldız futbolcu, "Müzik ve futbol bana adanmanın önemini, her gün daha iyi olmak için çaba göstermeyi öğretti. İkisini birden yapmak daha güçlü bir zihniyet gerektiriyor." ifadelerini kullandı.
Önümüzdeki haftalarda Rio de Janeiro ve Sao Paulo'da konser verecek olan Talisca, "En büyük hayalim, büyük festivallerde, The Town veya Rock in Rio gibi etkinliklerde yer almak. Bunu çok istiyorum." sözlerini sarf etti.
Bu noktaya gelmek için oldukça büyük bir çaba sarf ettiğini belirten 31 yaşındaki oyuncu, "Haftada iki-üç kez şan dersleri alıyorum, beş yıldır birlikte olduğum bir yapımcım ve konserleri organize eden bir ekibim var. Ciddiye alıyorum. Hep çekingen oldum ama müzik bana güç ve özgürlük veriyor. Maçlara konsantre olduğumda müzik kesinlikle olmaz. Bazı takım arkadaşlarım yaptığım işleri dinliyor ama ben maçta tamamen odaklanırım. En büyük özelliğim de bu ayrımı iyi yapmam." diyerek konuşmasını bitirdi.