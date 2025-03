ABD Majör Ligi'nin 2. haftasında Charlotte konuk ettiği Atlanta United'ı 2-0 mağlup etti.

Galatasaray'dan ABD'nin Charlotte takımına transfer olan Wilfried Zaha takımının ikinci golünü kaydetti.

Charlotte FC taraftarı ilk golünü atan ve maçın oyuncusu seçilen Wilfried Zaha'ya kulübün simgesi olan taç taktı.

İŞTE O ANLAR

Crown him! 👑

Wilfried Zaha's MLS debut is what dreams are made of. pic.twitter.com/EKp94y689x

— Major League Soccer (@MLS) March 1, 2025