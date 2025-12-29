Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'dan santrfora Elye Wahi harekatı!

Galatasaray'dan santrfora Elye Wahi harekatı! Devre arasında bir santrfor transferi yapmak isteyen Galatasaray'da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, Eintracht Frankfurt'ta istediği forma şansını bulamayan yıldız futbolcu için harekete geçti. İşte detaylar... Galatasaray Haberleri





ABONE OL

Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Kupası'nda gruptan yükselmeyi garantilemesi ve turnuvanın da favorileri arasında yer alması nedeniyle Victor Osimhen'in dönüş tarihi bir hayli uzayacağa benziyor. Bu dönemde forvette elinde sadece Mauro İcardi kalan sarı-kırmızılılar, kiralık olarak bir hücum oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

Fotomaç'ın haberine göre bu futbolcu, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Elye Wahi'den başkası değil. Kulübüyle yol ayrımına gelen ve fazla forma şansı bulamayan Fransız yıldız için harekete geçiliyor.