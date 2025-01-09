Kasımpaşa - Fenerbahçe ZTK MAÇI CANLI | Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi kupaya katılacağını açıklayan sarı-lacivertliler, maç hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde kazanan taraf olmak isteyen Fenerbahçe, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. 4 futbolcunun tedavilerine devam edilirken, nasıl bir 11'le sahaya çıkılacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Teknik Direktör Hakan Keleş ile kupa maçına hazırlanan Kasımpaşa ise taraftarı önünde puan veya puanlar kazanmayı hedefliyor. Son 6 maçını da kaybetmeyen ev sahibi takım, etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Peki, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte Ziraat Türkiye Kupası maçı hakkında merak edilen notlar...

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın....

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Kupa organizasyonuna katılacağını açıklayan sarı-lacivertlilerde hazırlıklar tamamlanırken, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun nasıl bir 11 tercih edeceği futbolseverler tarafından merak ediliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Fenerbahçe'de 4 oyuncunun sakatlığı sürüyor. Kasımpaşa karşısında kazanan taraf olmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, hata yapmak istemiyor. Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde son 6 maçını da kaybetmeyen ev sahibi takım, güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar almak istiyor. Taraftarı önünde fikstür avantajını kullanmak isteyen Kasımpaşa, etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Peki, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında oynanacak Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı 9 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak.

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

EN-NESYRI GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Yaz transfer döneminde Sevilla'dan Fenerbahçe'ye gelen Youssef En-Nesyri, ligde oynadığı son 3 maçı da boş geçmedi. Başakşehir maçında 2, Eyüpspor maçında 1 gol kaydeden Faslı yıldız, ligin 18. haftasında oynanan Hatayspor maçında da 2 gol atan isim oldu. Fenerbahçe'nin oynadığı son 3 maçta 6 golün 5'ini kaydeden 27 yaşındaki Youssef En-Nesyri'nin Ziraat Türkiye Kupası grup maçında forma giyip giymeyeceğine ise teknik heyet karar verecek.

FENERBAHÇE'DE 4 OYUNCUNUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kupaya katılma kararı alan Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı. Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve İsmail Yüksek'in tedavilerine devam edilirken, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun nasıl bir 11'le sahaya çıkacağı merak ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında kazanan taraf olmak isteyen sarı-lacivertliler, lig maçı öncesi moral arıyor.

OĞUZ AYDIN ANTRENMANLARA BAŞLADI

Sakat oyuncuların tedavilerine devam edildiği Fenerbahçe'de, Oğuz Aydın'dan sevindiren haber geldi. Tedavisine devam edildiği için Hatayspor maçı kadrosuna alınmayan genç oyuncu, antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun son haftalarda daha fazla şans verdiği Oğuz Aydın'ın Kasımpaşa maçında kadroda olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Hatayspor maçında kadroya alınmayan Allan Saint-Maximin'in ise Kasımpaşa maçında oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

KASIMPAŞA HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Sami Uğurlu'nun ardından yola Hakan Keleş ile devam eden Kasımpaşa, son 6 maçını da kaybetmedi. Bu maçlarda 2 galibiyet ve 4 beraberlik alan ev sahibi takım, Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek gruplara katılma hakkı kazandı. Fenerbahçe karşısında puan ya da puanlar almayı hedefleyen Kasımpaşa, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor.

KASIMPAŞA - FENERBAÇE MAÇI HAKEMİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Kasımpaşa - Fenerbaçe maçının hakemi Kadir Sağlam oldu. Sağlam'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ömer Faruk Turtay üstlenecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA İKİNCİ RANDEVU

Kasımpaşa ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında karşı karşıya gelecek. Kupa maçlarında ikinci defa kozlarını paylaşacak ekipler, 2020-2021 sezonunda bir kez daha mücadele etmişti. Son 16 turunda eşleşen iki takımın maçında, sarı-lacivertliler 1-0'lık galibiyetle mücadeleden ayrılmıştı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ PROGRAMI

Futbolseverler tarafından heyecanla takip edilen Ziraat Türkiye Kupası maç programı şöyle:

GRUP MAÇLARI

Grup - 1. maçlar: 7 - 8 - 9 Ocak 2025

Grup - 2. maçlar: 4 - 5 - 6 Şubat 2025

Grup - 3. maçlar: 25 - 26 - 27 Şubat 2025

FİNALLER

Çeyrek final: 1 - 2 - 3 Nisan 2025

Yarı final: 22 - 23 veya 24 Nisan 2025

Final: 14 Mayıs 2025