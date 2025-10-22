Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Alman ekibi Stuttgart ile karşılaşacak. Maç öncesinde teknik direktör Domenico Tedesco ve futbolcu Edson Alvarez, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İŞTE DOMENICO TEDESCO'NUN AÇIKLAMALARI

"STUTTGART İLE OYNAMAK HER ZAMAN ZORDUR"

"Hoca olarak şunu söyleyebilirim; Stuttgart'ta 10 sene çalıştım. Gençken çalışmaya başlamıştım. Futbola orada başladım. Akademi gruplarında çalışma imkanım oldu. Hoca olarak şunu söyleyebilirim; her zaman kendinizi geliştirmelisiniz. Durursanız, gelişiminiz azalır, iyi bir teknik direktör olma konusunda mesafe kat edemezsiniz.

Stuttgart ile oynamak her zaman zordur. Kendi evimizde oynayacağız. Her şeye ihtiyacımız var. Yüksek çalışma reytingine ve taraftarlarımıza, dolu stadyumuma ihtiyacımız var."

"KADROYU DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALIYORSUNUZ"

"Çok fazla maç oynadık. Bu maçlarda Kerem, En-Nesyri sürekli oynadı, İsmail sürekli oynadı, Nene keza fırsat bulanlardan, Milan Skriniar devamlı oynadı, Ederson fitse sürekli oynadı, Jayden öyle, Semedo fitse oynamaya devam etti.

Şöyle bir durum var; sakatlıklar oldu Semedo ve Ederson'da. Bu sakatlıklar oluştuğu zaman bu sizi etkiliyor. Kadroyu değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Oyuncuları oynatarak güvendiğimizi gösteriyoruz.

Son 7-8 günde 3 tane maça çıktık. Bazen oyuncular size gelip ağrı hissettiklerini söyleyebiliyorlar. Bizler onları sahaya atmakla mükellefiz. Bunu yapmaya çalışıyoruz.

Son 4-5 maça bakınca 7 oyuncu aynı şekilde devam etti. Bana göre 2-3 değişiklik yapmak normal. Herkese, dengeye ihtiyacımız var. Yapmak istediğimiz şey bu; dengeyi kurmak. 7-8 oyuncunun devam etmesi küçük bir istatistik değil."

"BAZEN BİRAZ GERİYE GÖMÜLECEKSİNİZ"

"İyi bir takıma karşı oynayacağız. Bizler açısından bakınca esnek olmak gerekiyor. Esnek bir takıma karşı da oynayacağız, biz de esnek olmalıyız. Bazen önde baskı yapacaksınız bazen biraz geriye gömüleceksiniz. Nasıl davranmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Savunma yaptığımızda iyi yapmalıyız. Esneklik bizim ihtiyacımız olan şey. Büyük takımlar, büyük takımlarla oynadığında biri diğerini savunmaya itebilir.

Stuttgart topa sahip olmayı seven bir maç. Son maçta Wolfsburg'u 3-0 mağlup ettiler, maçı domine ettiler. Son 3 yılda Stuttgart iyi iş çıkardı. Bir şeyleri inşa ettiler."

"SONUÇ ÖNEMLİ"

"Elde edilen sonuç önemli. Bazen topla yüzde 20 oynarsınız ama maçı kazanırsınız. Yarınki maç özelinde bunu söyleyebiliriz.

Rakibi izlediğinizde kalitesine bakarsınız, oyun tarzını görürsünüz. Ekstra bir şey yakalarsanız takımıma ve ekibime araştırtırım. Kendi noktamıza bakmak da çok önemli. Rakamlar yalan söyler bazen, gerçeği yansıtmaz.

Bir stoper arayışımız vardı. İki oyuncu vardı. Birinci oyuncu çok hızlıydı, ikinci oyuncu değerlerin yarısına sahipti. Biz ikinciyi tercih ettik. Çünkü daha akıllıydı, doğru pozisyon almayı biliyordu. Çok uzun sprintler yapmasına gerek kalmıyordu. Datalar, bilgiler bazen tehlikelidir."

DURAN'IN SAKATLIĞI...

"Jhon Duran için yorum yapması zor. Yüzde yüz, şu maça hazır olacak demek zor. İdmanlara kısmen katılmakta. Zaman içerisinde göreceğiz. Umarım çok yakında aramıza katılmış olacak."

"FENERBAHÇE İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

"Ben maç içinde şiddetli oyundan yanayım. Geçmişi konuşmayı tercih eden birisi değilim. Altı haftadır buradayım, bu süreyi değerlendirebilirim. Oyuncularım bu süre zarfında ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar, açlar ve istekliler. Sürekli olarak kendimizi geliştirmek istiyoruz. Futbolcular da ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Kazandıkça daha iyi noktaya geleceğiz.

Birçok oyuncumuz milli takıma gidiyor. Oyundaki fitlik anlamında bu ayrı bir durum oluşturabiliyor. Gitmeyen oyuncular, maç fitliğini kaybedebiliyor biraz daha. Giden oyuncular da oynamazsa en kötü senaryo oluyor.

Biz gece gündüz teknik heyetle birlikte Fenerbahçe için elimizden geleni yapıyoruz."

İŞTE EDSON ALVAREZ'İN AÇIKLAMALARI

"LİDERLİĞİ VE TECRÜBEYİ SAHAYA YANSITMALIYIZ"

"Takımın içinde fazla sayıda tecrübeli oyuncu var ama en önemlisi tecrübeyi sahada göstermek. Bu tip maçlar her zaman farklıdır, hem takım hem taraftarlar için. Takımın içerisinde gençler ve tecrübeli oyuncular var. Şu an kendimizi gösterme anımız. Güzel şeyler başarabileceğimizi düşünüyorum. Liderliği ve tecrübeyi sahaya yansıtmalıyız."

"DIŞARIDA GEREKSİZ KONUŞMALAR VAR"

"(Başkan ve teknik direktör değişikliği) Oyuncuları etkileyebiliyor. Ben ilk defa böyle bir durumu tecrübe ettim. Medyada Fenerbahçe ile alakalı çok şey söyleniyor, bu da normal. Çünkü Fenerbahçe çok büyük kulüp.

İçeride bizim konuşmalarımız şu şekilde; olanları unutmak ve en iyisini yapmak. Sahada ve antrenmanlarda en iyisini yapmak. Bizim sorumluluğumuz, Fenerbahçeliler'i mutlu etmek. Bu kulübün ne kadar önemli olduğunu biliyoruz.

Dışarıda gereksiz konuşmalar var. Bizler kendimizi geliştirmek, keyif almak istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koymak istiyoruz. Biz iyi yoldayız."