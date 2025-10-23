UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında heyecan dorukta: Brann-Rangers mücadelesi futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Norveç temsilcisi Brann, üst üste ikinci galibiyetini alarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Turnuvaya 2’de 0’lık başarı ile başlayan İskoçya ekibi Rangers ise zorlu deplasmanda ilk puanını kazanmayı ve galibiyet serisini başlatmayı planlıyor. Rakibinin güçlü performansına karşı hazırlıklı olan Rangers, Avrupa Ligi’nde iddialı bir duruş sergilemeyi hedefliyor. Peki, Brann-Rangers maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Brann-Rangers maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

BRANN-RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Brann-Rangers maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.

BRANN-RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

Brann Stadyumu'nda oynanacak Brann-Rangers maçı Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BRANN-RANGERS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Brann: Dyngeland; Roeve, Knudsen, Helland, Soltvedt; Kornvig, Sorensen, Gudmundsson, Holm; Mathisen, Finne

Rangers: Butland; Tavernier, Souttar, Cornelius, Meghoma; Rothwell, Raskin; Antman, Aasgaard, Gassama; Miovski