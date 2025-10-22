Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 3. hafta maçında mücadelesinde Stuttgart'ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, Nice'in ardından Alman ekibini de devirerek galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte sarı-lacivertlilerin Stuttgart maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında Almanya temsilcisi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen ise mücadelede yardımcı hakem olarak görev alacak.