NUNO TAVARES KİMDİR? | Nuno Tavares kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

Ülkemizde ve dünyada transferin gözde isimlerinden biri olan Portekizli yıldız isim Nuno Tavares ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Futbolseverler detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Nuno Tavares kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Nuno Tavares'in yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Portekizli futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Nuno Tavares kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

NUNO TAVARES KİMDİR?

Nuno Tavares, 26 Ocak 2000 yılında Lizbon, Portekiz'de dünyaya gelmiştir. 183 cm boyundaki Nuno Tavares, sol bek olarak görev yapmaktadır. Casa Pia'da futbola başladı. Sporting, Benfica, Arsenal, Marsilya gibi ekiplerde forma giydi.