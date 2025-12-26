Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nda Zambiya ve Komorlar, grup aşamasında hayatta kalma mücadelesi veriyor. İlk maçında bir puan toplayan Zambiya, turnuvanın 2012 şampiyonu olarak ilk galibiyetini almak istiyor. Öte yandan, puansız Komorlar, güçlü savunmasıyla Zambiya'yı zorlayarak sürpriz bir sonuca imza atmayı hedefliyor. Peki Zambiya-Komorlar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Zambiya-Komorlar maçını canlı takip etmek için tıklayın...

AFCON 2025'te heyecan tüm hızıyla sürerken, A Grubu'nda dengeleri sarsacak olan Zambiya-Komorlar karşılaşması futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Zambiya, Daka liderliğindeki etkili hücum hattıyla maça baskılı başlayarak erken bir skor bulma peşinde. Diğer yanda, kısıtlı kadrosuna rağmen kolektif oyun anlayışıyla tanınan ve her an sürpriz yapabilecek bir potansiyele sahip olan Komorlar ise savunma güvenliğini ön planda tutarak kontrataklarla etkili olmaya çalışacak. İşte Zambiya-Komorlar maçı yayın bilgileri...

Zambiya-Komorlar MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zambiya-Komorlar maçı 26 Aralık Cuma günü TSİ 20.30'da oynanacak.

Zambiya-Komorlar MAÇI HANGİ KANALDA?

AFON 2025 A Grubu 2. haftasında oynanacak Zambiya-Komorlar maçı, Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Zambiya-Komorlar MUHTEMEL 11'LER

Zambiya: Mwansa; M. Banda, B. Sakala, Chanda, Musonda; Chaiwa, Kangwa, Tembo; F. Sakala, Daka, L. Banda

Komorlar: Pandor; Toibubu, Soilihi, Kari, Boura; B. Youssouf, Z. Youssouf, Mohammed, Selemani; N'Changama, Said