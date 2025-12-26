Angola-Zimbabve canlı yayın izle: Saat kaçta, hangi kanalda?

Afrika Uluslar Kupası'nın B Grubu'nda kader maçı için nefesler tutuldu. Angola ve Zimbabve, turnuvanın kritik anında karşı karşıya geliyor. İlk maçlarından puan alamayan bu iki takım, galibiyetle grupta kalma şansını sürdürmek için sahaya çıkacak. Angola'nın etkili hücum stratejileri ve Zimbabve'nin sağlam savunma taktiği arasında geçecek zorlu mücadelenin detayları merak ediliyor. Peki Angola-Zimbabve maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?