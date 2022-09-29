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DİYERBEKİRSPOR KARS 36 SPOR CANLI İZLE ASPOR 📺 | Diyerbekirspor - Kars 36 Spor canlı maç hangi kanalda? Saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Diyerbekirspor ile Kars 36 Spor karşı karşıya gelecek. A Spor'dan canlı yayınlanacak olan Müsabaka futbolseverler tarafından merak ediliyor. A Spor canlı izle linki, canlı maç ekranı haberimizde yer alacak. Peki, Diyerbekirspor - Kars 36 Spor canlı maç hangi kanalda? Saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Diyerbekirspor ile Kars 36 Spor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Diyerbekirspor - Kars 36 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
DİYERBEKİRSPOR - KARS 36 SPORMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Diyerbekirspor - Kars 36 Spor maçı 29 Eylül Perşembe günü saat 14:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak.