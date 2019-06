Emine Erdoğan, Avrupa Şampiyonası’na katılacak Kadın Basketbol Milli Takımı ile bir araya geldi, “Her daim ülkenin gururu oldunuz. Türk kadının gücünü ortaya koyuyorsunuz” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'na katılacak Kadın Basketbol Takımı ile bir araya geldi. 27 Haziran'da Sırbistan'da başlayacak organizasyon öncesi Huber Köşkü'nde ay-yıldızlılara moral yemeği veren Erdoğan'a; kızları Esra Albayrak ile Sümeyye Erdoğan Bayraktar da eşlik etti. Yemekte Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Aile Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu da yer aldı.



'GURURUMUZSUNUZ'



Yemekte konuşan Erdoğan, "Her daim ülkenin gururu oldunuz. Türk kadının gücünü ortaya koyuyorsunuz. Sahadaki performansınızla, önyargıları yıkıyorsunuz. Biz her şartta zaten kazanan tarafız. Başarınızın, her şeyden önce kız çocuklarımıza, genç kızlarımıza ve kadınlarımıza ilham kaynağı olacağını biliyorum. O nedenle bu şampiyonada milletimiz için olduğu kadar, sizin gibi olmak isteyen kız çocuklarımız için de mücadele etmenizi arzu ediyorum."