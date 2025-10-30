Süper Loto sonuç sorgulama ekranı | MPİ 30 Ekim Süper Loto çekiliş sonucu kazanan numaralar

Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Süper Loto'da bu akşam çekiliş heyecanı yaşanıyor. 30 Ekim Perşembe günü düzenlenecek çekilişte şanslı bir kişiye 7 milyon 281 bin TL para ödülü verilecek. Zengin olmak isteyenlerin hayallerini süsleyen Süper Loto'nun 30 Ekim Perşembe sonuçları haberimizde...

Giriş Tarihi: 30.10.2025 14:12

Süper Loto milyonlarca lira dağıtmaya devam ediyor. Milli Piyango, haftanın 3 günü gerçekleştirdiği çekilişle her seferinde şanslı numaraları bilen kişilere milyonlarca lira dağıtıyor. 30 Ekim Perşembe günü büyük ikramiye 7 milyon 281 bin TL olarak belirlendi. Şansına güvenen kişilerin sonucunu heyecanla beklediği Süper Loto 30 Ekim sonuçlarını sizler için derledik.

30 EKİM PERŞEMBE SÜPER LOTO SONUÇLARI VE KAZANAN NUMARALAR

Milli Piyango İdaresi'nin 30 Ekim Perşembe tarihli Süper Loto çekilişi henüz yapılmadı. Çekiliş, saat 21.30'da düzenlenecek. Çekilişin ardından şanslı numaralar Milli Piyango İdaresi'nin resmi web sitesinde ve haberimizde yer alacak.

SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR 28 EKİM

10 - 22 - 39 - 41 - 48 - 49

Süper Loto sonuçları 30 Ekim

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.

