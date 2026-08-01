F.Bahçe'de Muriqi ve Kante takımla çalışmalara başladı!

Fenerbahçe, Sturm Graz maçı hazırlıklarına devam etti. Vedat Muriqi ve Kante, takımla birlikte çalışmalara başladı.

Fenerbahçe, 5 Ağustos Çarşamba günü Sturm Graz ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.



Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman sahada ısınma, core ve çabukluk hareketleriyle başladı. Dar alanda yapılan pas oyunlarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ve N'Golo Kante takımla birlikte çalışmalara başladı.



Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını 2 Ağustos Pazar günü yapacağı çalışmayla sürdürecek.