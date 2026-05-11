Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 28. haftasında Fenerbahçe Arsavev, deplasmanda Giresun Sanayispor'u mağlup ederek lig bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sarı lacivertli ekibi tebrik etti. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025-2026 Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Şampiyonu Fenerbahçe arsaVev Futbol Takımı'nı ve tüm Fenerbahçe camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.