Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 28. haftasında Fenerbahçe Arsavev, deplasmanda Giresun Sanayispor'u mağlup ederek lig bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Fenerbahçe ArsaVev, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 28. haftasında deplasmanda Giresun Sanayispor ile karşı karşıya geldi. Çotanak Arena'da oynanan mücadelede rakibine gol yağdıran sarı-lacivertliler, sahadan 7-0'lık farklı galibiyetle ayrılarak bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, henüz 6. dakikada Peritan Bozdağ'ın golüyle öne geçti. Baskısını sürdüren konuk ekipte 18. dakikada Maria Alves farkı ikiye çıkarırken, 26. dakikada Andrea Staskova skoru 3-0 yaptı.

İlk yarının son bölümünde yeniden sahneye çıkan Peritan Bozdağ, 35. dakikada kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti. İlk yarının uzatma dakikalarında ise Flourish Chioma Sabastine fileleri havalandırdı ve Fenerbahçe soyunma odasına 5-0 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda da hız kesmeyen sarı-lacivertlilerde 54. dakikada İpek Kaya ve 58. dakikada Zeynep Kerimoğlu skoru belirleyen isimler oldu.

TARİHİNDE İLK ŞAMPİYONLUK!

Öte yandan Galatasaray GAİN Kadın Futbol Takımı'nın sahasında Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'na 2-0 mağlup olmasıyla birlikte Fenerbahçe ArsaVev, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazandı.

Bu sonucun ardından puanını 77'ye yükselten Fenerbahçe, en yakın takipçisi Galatasaray ile arasındaki farkı 7'ye çıkararak sezonun bitimine iki hafta kala mutlu sona ulaştı. 39 puanda kalan Giresun Sanayispor ise haftayı puansız kapattı.

Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe ArsaVev sahasında Ünye Kadın SK'yi ağırlayacak. Giresun Sanayispor ise Trabzonspor deplasmanında puan arayacak.