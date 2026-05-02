Trendyol Süper Lig'de heyecan Fenerbahçe-RAMS Başakşehir mücadelesiyle devam ediyor. Galatasaray ile arasındaki puan farkını kapatmak isteyen Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i mağlup ederek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Fenerbahçe-RAMS Başakşehir maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chobani Stadyumu'nda oynanan bu zorlu mücadele 2 Mayıs 2026 Cumartesi (Bugün) oynanıyor. Bu heyecan dolu karşılaşma saat 20:00'de başladı.

FENERBAHÇE-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ligin 2. sırasını belirlemek için büyük öneme sahip mücadele, beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK VAR

Sarı-lacivertli ekipte bu kritik maçta önemli eksikler bulunuyor. Derbide kırmızı kart gören kaleci Ederson, sarı kart cezalıları Matteo Guendouzi, Mert Müldür ve Archie Brown forma giyemiyor. Edson Alvarez takımla çalışmalara başlasa da kadroda yer almıyor. Marco Asensio ve Dorgeles Nene de sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almıyor.

FENERBAHÇE-RAMS BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

Fenerbahçe: Mert, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Kante, Fred, Musaba, Kerem, Talisca.

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Kazımcan, Kemen, Umut, Yusuf, Shomurodov, Harit, Bertuğ.

BİLET FİYATLARI VE ÖZEL UYGULAMA

Fenerbahçe yönetimi, bu maç için 18 yaş altı taraftarlara biletlerin ücretsiz olacağını açıkladı. Genel bilet fiyatları ise şu şekilde:

Kale Arkaları: 1.500 TL

Fenerium Üst / Maraton Üst: 2.700 TL - 4.250 TL arası

Fenerium Alt / Maraton Alt: 5.950 TL - 9.300 TL arası

VIP: 28.150 TL

FENERBAHÇE KAZANIRSA NE OLUR?

Şampiyonluk Yarışı: Fenerbahçe galip gelse bile, gözler Samsun'da olacak. Eğer Galatasaray, Samsunspor'u yenerse, Fenerbahçe kazansa dahi Galatasaray bitime 2 hafta kala resmen şampiyonluğunu ilan eder. Eğer Fenerbahçe kazanır ve Galatasaray puan kaybederse (beraberlik veya mağlubiyet), şampiyonluk yarışı matematiksel olarak bir sonraki haftaya taşınır.

İKİNCİLİK KOLTUĞU

Fenerbahçe puanını 70'e yükselterek, Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı sağlayan lig ikinciliğini büyük ölçüde garantiler.

FENERBAHÇE KAYBEDERSE NE OLUR?

Fenerbahçe'nin mağlubiyeti durumunda, Galatasaray Samsunspor'a yenilse bile aradaki fark 7 puan olarak kalır. Geriye sadece 2 maç ve 6 puan kalacağı için Galatasaray, maçını kaybetse dahi resmen şampiyon olur. Derbi mağlubiyetinin ardından sahasında yaşanacak olası bir puan kaybı, camiadaki şampiyonluk inancının tamamen sonlanmasına ve sezonun geri kalanı için hedefsiz kalınmasına yol açar.

İKİNCİLİK RİSKİ

Mağlubiyet durumunda, üçüncü sıradaki Trabzonspor ile farkın kapanma ihtimali doğar (Trabzonspor'un kendi maçını kazanması durumunda).