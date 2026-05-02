Fenerbahçe Başakşehir canlı izle linki araştırmaları gündemdeki yerini koruyor. Süper Lig’de kritik mücadelede Fenerbahçe, sahasında güçlü rakibi Başakşehir karşısında 3 puan hedefliyor. Galatasaray ile arasındaki puan farkını kapatmak isteyen sarı-lacivertliler, bu zorlu maçta hata yapmak istemiyor. Taraftarlar “Fenerbahçe maçı canlı izle”, “FB - Başakşehir canlı yayın hangi kanalda?”, “canlı izle ekranı var mı?” sorularını araştırıyor. İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçı canlı izle seçenekleri, yayın kanalı ve maç saatine dair tüm detaylar.

Fenerbahçe - RAMS Başakşehir maçını canlı takip edebilirsiniz.

Zirve takibi Kadıköy'de devam ediyor! 67 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, ligin dişli ekiplerinden Başakşehir karşısında 3 puan arıyor. Galatasaray ile arasındaki 7 puanlık farkın kapanması zor görünse de sarı-lacivertliler taraftarı önünde galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. İşte Fenerbahçe - Başakşehir canlı izle linki ve dev maçın son dakika gelişmeleri...

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan bu zorlu mücadele 2 Mayıs 2026 Cumartesi (Bugün) oynanacak. Karşılaşma saat 20:00'de başlayacak.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik randevu, Süper Lig'in resmi yayıncısı beIN Sports 2 üzerinden futbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE KAZANIRSA NE OLUR?

Şampiyonluk Yarışı: Fenerbahçe galip gelse bile, gözler Samsun'da olacak. Eğer Galatasaray, Samsunspor'u yenerse, Fenerbahçe kazansa dahi Galatasaray bitime 2 hafta kala resmen şampiyonluğunu ilan eder. Eğer Fenerbahçe kazanır ve Galatasaray puan kaybederse (beraberlik veya mağlubiyet), şampiyonluk yarışı matematiksel olarak bir sonraki haftaya taşınır.

İKİNCİLİK KOLTUĞU

Fenerbahçe puanını 70'e yükselterek, Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı sağlayan lig ikinciliğini büyük ölçüde garantiler.

FENERBAHÇE KAYBEDERSE NE OLUR?

Fenerbahçe'nin mağlubiyeti durumunda, Galatasaray Samsunspor'a yenilse bile aradaki fark 7 puan olarak kalır. Geriye sadece 2 maç ve 6 puan kalacağı için Galatasaray, maçını kaybetse dahi resmen şampiyon olur. Derbi mağlubiyetinin ardından sahasında yaşanacak olası bir puan kaybı, camiadaki şampiyonluk inancının tamamen sonlanmasına ve sezonun geri kalanı için hedefsiz kalınmasına yol açar.

İKİNCİLİK RİSKİ

Mağlubiyet durumunda, üçüncü sıradaki Trabzonspor ile farkın kapanma ihtimali doğar (Trabzonspor'un kendi maçını kazanması durumunda).

