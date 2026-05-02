Süper Lig'de Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi hedefini sürdüren Trabzonspor, sahasında oynadığı kritik mücadelede 3 puan alarak kötü gidişe son vermek istiyor. Son haftalarda galibiyet hasreti yaşayan bordo-mavililer, taraftarı önünde çıkış ararken Göztepe ise deplasmanda sürpriz peşinde. Trabzonspor-Göztepe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan olan bu heyecan dolu mücadele 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü (bugün) oynanıyor. Karşılaşma saat 20:00'de başladı.

TRABZONSPOR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan tablosunda 2.'yi yeniden yazabilecek nitelikteki kritik karşılaşma, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ



Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Salih, Mustafa, Folcarelli, Bouchouari, Muçi, Ozan, Augusto, Onuachu

Göztepe: Lisa, Arda, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Miroshi, Antunes, Janderson, Juan.

TRABZONSPOR-GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Ozan, Nwaiwu, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu

Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Godoi, Cherni, Miroshi, Dennis, Arda, Efkan, Juan, Santos, Janderson

TAKIMLARDA SON DURUM VE EKSİKLER

Bordo-mavili ekipte tedavileri devam eden Savic, Batagov ve Okay Yokuşlu'nun yarınki karşılaşmada forma giyemiyor. Son 3 haftada 7 puan kaybeden Karadeniz ekibi, sahasındaki güçlü performansını kullanarak 3 puana ulaşmayı ve Fenerbahçe ile olan yarışını sürdürmeyi amaçlıyor. Ligde 6. sırada bulunan İzmir temsilcisi, bu zorlu deplasmandan puan çıkararak Konferans Ligi hedefini korumak istiyor.

32. RANDEVUDA İSTATİSTİKLER

İki takım arasında bugüne kadar oynanan maçlarda Trabzonspor'un belirgin bir üstünlüğü bulunuyor. Süper Lig'de oynanan 31 maçın 14'ünü Trabzonspor kazanırken, Göztepe 6 galibiyet elde etti. 11 maç beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililer sahasındaki 15 maçta 8 galibiyet alırken, konuk ekip sadece 3 kez kazandı. Sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazanmıştı. Trabzonspor bu sezon sahasında çıktığı 15 maçta sadece 1 kez mağlup oldu.

