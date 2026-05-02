Okan Buruk Galatasaray'da kalıyor mu? Canlı yayında o gelişmeyi aktardı
Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Okan Buruk ile ilgili dikkat çeken o gelişme, canlı yayında izleyicilerle buluştu. Deneyimli teknik adamın sarı-kırmızılılarda kalıp kalmayacağı açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Galatasaray'da, yaz transfer dönemi öncesi çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı-kırmızılı ekipte kadroya yapılacak takviyeler için temaslar sürerken, iç transferde de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
Öte yandan Cimbom'un son yıllardaki başarılarında önemli pay sahibi olan teknik direktör Okan Buruk'un sezon sonunda bitecek sözleşmesiyle ilgili alınacak karar, taraftarlar tarafından yakından takip ediliyordu.
A Spor yorumcusu Kaya Temel'in aktardığı bilgilere göre Galatasaray yönetimi, ligin ikinci yarısında oynanan Beşiktaş derbisi öncesinde Okan Buruk'un sözleşmesini uzattı.
Ancak 52 yaşındaki teknik adamla ilgili bu gelişme henüz resmi olarak açıklanmadı.
Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü yapılacak seçimde yeniden göreve gelmesi halinde, başarılı çalıştırıcıyla yola devam edecek.