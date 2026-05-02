Okan Buruk:Bir an önce şampiyon olmak istiyoruz!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak. Mücadele öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Samsun güzel bir futbol şehri gerçekten. Buraya geldiğinizde hissediyorsunuz. Samsunspor'un hem yönetimsel olarak hem de gelişen bir takım. Avrupa'da iyi işler yaptılar. Ligin önemli takımlarından bir. Son haftalarda formdalar, 3 maç üst üste kazandılar. Rakibimiz de burada Galatasaray'ı yenmek isteyecek. Fenerbahçe maçından sonra 1 gün izin yaptık, sonra çalıştık. İyi de çalıştık. Konsantrasyonumuzu kaybetmedik. Bir şampiyonluk maçına çıkıyoruz, aynı ciddiyeti gösterdik 7 puan farka rağmen. Buradan şampiyon olarak ayrılmak çok önemli. Ne kadar erken olursa daha değerli oluyor. Çok maç oynadık, milli takıma gidecek de çok oyuncu var. Amacımız bir an önce şampiyonluğa ulaşmak. Futbol bu, içinde her şey var."