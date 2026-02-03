CANLI SKOR ANA SAYFA
Son Dakika
G.Saray'dan resmi teklif! G.Saray'dan resmi teklif! 15:04
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da! Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da! 14:45
Kocaeli'den F.Bahçeli yıldız için TFF'ye başvuru! Kocaeli'den F.Bahçeli yıldız için TFF'ye başvuru! 14:33
F.Bahçe'den Kante ve En-Nesyri açıklaması! F.Bahçe'den Kante ve En-Nesyri açıklaması! 14:17
Yıldız isim için gelen teklife G.Saray'dan ret! Yıldız isim için gelen teklife G.Saray'dan ret! 13:50
Galatasaray 3. transferini bitirdi! Galatasaray 3. transferini bitirdi! 13:31
Kante ve En-Nesyri transferlerinde beklenmedik gelişme! Kante ve En-Nesyri transferlerinde beklenmedik gelişme! 12:27
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 11:19
Beşiktaş'ın Nagida teklifine yanıt! Beşiktaş'ın Nagida teklifine yanıt! 11:10
Kante transferini Ajax da bekliyor! Kante transferini Ajax da bekliyor! 10:31
"Tedesco'nun yanlışları maça damga vurdu!" "Tedesco'nun yanlışları maça damga vurdu!" 09:38
Trabzonspor-Fethiyespor maçı hangi kanalda? Trabzonspor-Fethiyespor maçı hangi kanalda? 09:27
