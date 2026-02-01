Fenerbahçe'de Sidiki Cherif transferinin resmen açıklanmasının ardından önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde Jhon Duran'ın Zenit ile büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Ara transfer dönemi hareketliliği süren Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertlilerde Jhon Duran'la yollar ayrıldı. Kolombiyalı forvet Rusya'nın Zenit takımıyla büyük oranda anlaşma sağladı. Oyuncunun maaşının bir bölümünü Zenit, bir bölümünü ise Al-Nassr ödeyecek.