Ara transfer dönemi hareketliliği süren Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertlilerde Jhon Duran'la yollar ayrıldı. Kolombiyalı forvet Rusya'nın Zenit takımıyla büyük oranda anlaşma sağladı. Oyuncunun maaşının bir bölümünü Zenit, bir bölümünü ise Al-Nassr ödeyecek.
Fenerbahçe'de Jhon Duran Zenit yolcusu! İşte ayrılığın detayları
Fenerbahçe'de Sidiki Cherif transferinin resmen açıklanmasının ardından önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde Jhon Duran'ın Zenit ile büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Yayın Tarihi: 02.02.2026 - 00:07 Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 - 00:14