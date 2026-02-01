Fenerbahçe, Angers'ten Sidiki Cherif'i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesabından açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi'nin ardından bir ismi daha açıkladı. Sarı-lacivertliler Angers'ten Sidiki Cherif'i satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Fenerbahçe resmi web sitesinde yer alan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki santrafor Sidiki Cherif'i kadrosuna kattı. Fransız genç oyuncu satın alma opsiyonuyla 2025/2026 sezonunun sonuna kadar kiralandı. Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyemiz Turgay Terzi yer aldı. Sidiki Cherif'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, sarı lacivert forma altında sonsuz başarılar diliyoruz.

TRANSFERİ BÖYLE DUYURDULAR

Fenerbahçe, Sidiki Cherif'in transferini videolu bir paylaşım ile duyurdu. Sidiki Cherif'in videoda "Herkesin radarındaydım, Fenerbahçe'yi seçtim." sözleri dikkat çekti.