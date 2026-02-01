Ara transfer döneminde Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi gibi isimlerle anlaşan Fenerbahçe, forvet transferi için de çalışmalarına devam ediyor.
Atalanta'dan resmi Ademola Lookman açıklaması: Anlaşmaya vardık!
Ara transfer döneminde Ademola Lookman transferine çok yaklaşan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. İspanyol devi Atletico Madrid, Nijeryalı oyuncu için Atalanta ile anlaştı. Transfer ile alakalı İtalyan kulübünün CEO'su Luca Percassi açıklamalarda bulundu.
Transferde son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Angers forması giyen santrfor oyuncusu Sidiki Cherif'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, ön hatta bir yıldız takviyesi yapmayı hedefliyordu.
Ocak ayı boyunca en önemli hedeflerden bir tanesi olan Ademola Lookman için Atalanta'nın talep ettiği ücreti ödemeye çok yaklaşan Fenerbahçe'de transfer, olumsuz sonuçlanmak üzere.