Fenerbahçe ile Al-Ittihad arasındaki görüşme trafiği sürerken Suudi ekibinin Youssef En-Nesyri'yi gündemine aldığı belirtildi. İtalyan gazetecinin haberine göre Faslı oyuncu ile temasa geçen Al-Ittihad, Karim Benzema'nın ayrılığın kesinleşmesi halinde transfer için gaza basacak. Öte yandan bu gelişmenin N'Golo Kante transferine de etki edebileceği ifade ediliyor. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Ara transfer perdesinin kapanmasına günler kala Fenerbahçe'de hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler, N'Golo Kante için Al-Ittihad ile görüşmelerini sürdürürken dünyaca ünlü transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun aktardığı gelişme, kısa süre içerisinde gündem oldu. İtalyan gazetecinin haberine göre Suudi temsilcisi, Youssef En-Nesyri için harekete geçti.

Ayrılık ihtimali güçlenen Karim Benzema'nın yerine Faslı golcüyü transfer etmek isteyen Al-Ittihad'ın oyuncu ile görüşme halinde olduğu aktarıldı.

TAKAS İHTİMALİ MASADA

Fenerbahçe'nin takas teklifi ile Suudi ekibinin kapısını çaldığı iddialarının ardından yaşanan gelişme, olası bir Kante-Nesyri takasını gündeme getirdi. Geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili açıklamada bulunan Romano, "Fenerbahçe, N'Golo Kante için Al Ittihad ile görüşmeye devam ediyor, görüşmeler takas formülü dahil her yolu deneyerek anlaşmaya varmak üzerine kurulu. Fransız oyuncuyla anlaşma sağlandı, şu an kulüp tarafını ikna etmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

İŞTE O HABER