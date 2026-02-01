Haberler

Haberler Haberleri

CANLI İZLE | Avustralya Açık finali Djokovic - Alcaraz maçı saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI İZLE | Avustralya Açık finali Djokovic - Alcaraz maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Tenis dünyasının merakla beklediği Avustralya Açık 2026 finalinde Novak Djokovic ile Carlos Alcaraz karşı karşıya geliyor. Dev final öncesinde sporseverler maçın başlama saati ve canlı yayınlanacağı kanalı araştırıyor.

A Spor

Giriş Tarihi: 01.02.2026 09:44

Paylaş





ABONE OL

Avustralya Açık 2026 finalinde tenis tarihinin en büyük rekabetlerinden biri sahne alıyor. Avustralya Açık 2026'da şampiyon belli oluyor. Finalde Novak Djokovic ile Carlos Alcaraz kozlarını paylaşacak. Tenis tutkunları ise final maçının canlı yayın saati ve kanal bilgilerini merak ediyor. Djokovic - Alcaraz finaline dair yayın detayları, maç önü gelişmeleri ve canlı anlatım sporseverlerle buluşuyor. Peki, Avustralya Açık 2026 finali Djokovic - Alcaraz maçı saat kaçta, hangi kanalda? Avustralya Açık 2026 finali Djokovic - Alcaraz maçı canlı nasıl izlenir? Canlı yayın bilgisi haberimizde...

"HAPPY SLAM"DE TARİHİ FİNAL: ALCARAZ - DJOKOVIC

Tenis dünyasında "Happy Slam" (Mutlu Slam) olarak anılan ve yıllar içinde etkili pazarlama stratejileriyle küresel cazibesini artıran Avustralya Açık, bir kez daha tarihe geçecek bir finale ev sahipliği yapıyor.

Melbourne'daki Rod Laver Arena, yarın dünya 1 numarası Carlos Alcaraz ile turnuvayı 10 kez kazanan Novak Djokovic arasındaki dev mücadeleye sahne olacak.

FİNAL SONUCU KLASMANI DA ETKİLEYECEK

Finali Carlos Alcaraz'ın kazanması halinde İspanyol raket, dünya 1 numarası unvanını koruyacak. Novak Djokovic ise maçın sonucu ne olursa olsun, ATP sıralamasında 3. sıraya yükselmeyi garantilemiş durumda.

ALCARAZ, 87 YILLIK REKORUN EŞİĞİNDE

Turnuva tarihinin en uzun yarı final maçında (5 saat 27 dakika) Alman tenisçi Alexander Zverev'i 3-2 mağlup eden Alcaraz, kariyerinin ilk Avustralya Açık finaline yükseldi. Tüm büyük turnuvaları kazanan tarihteki 9. erkek tenisçi unvanını alacak. Halihazırda 2 Fransa Açık, 2 Wimbledon ve 2 ABD Açık şampiyonluğu bulunan Alcaraz, Avustralya'da da mutlu sona ulaşırsa Don Budge'a ait 87 yıllık rekoru kıracak. Budge, 1938'de 22 yıl 363 günle kariyer grand slam yapmıştı. Alcaraz bunu 22 yıl 272 günle başaracak.

FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Final maçı 1 Şubat Pazar 11:30'da başlayacak.

DJOKOVIC - ALCARAZ FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Avustralya Açık 2026 finali Djokovic - Alcaraz maçı Eurosport 1 ve Eurosport 2 kanalında canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN