UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Aston Villa'ya 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Domenico Tedesco, maç sonu Youssef En-Nesyri için çıkan transfer iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.
Tedesco, "Youssef bizim oyuncumuz. Her zaman olduğu gibi yine transfer dedikoduları hakkında yorum yapmayacağım. Bu akşam İstanbul'a geliyor. Yarın görüşeceğiz. Transfer süreciyle ilgili bilgim yok. Şu an benim oyuncum." ifadelerini kullandı.
