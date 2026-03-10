UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray konuk ettiği Liverpool'u mağlup ederek, rövanş öncesi çeyrek final için avantajı kaptı. İşte detaylar...(GS spor haberi)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u sahasında 1-0 mağlup etti. Temsilcimize galibiyeti getiren golü 7. dakikada Mario Lemina kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Galatasaray, Anfield'da oynanacak maç öncesi avantajlı skoru elde etmiş oldu. Liverpool ile Galatasaray arasındaki rövanş maçı 18 Mart Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak.

BAKAN BAK PROTOKOLDE

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tribünden izledi.

Galatasaray-Liverpool müsabakası için RAMS Park'a gelen Bakan Bak'ı sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk ve genel sekreter Eray Yazgan karşıladı. Bak, karşılaşmayı protokol tribününden seyretti.

GALATASARAY TARAFTARINDAN OSİMHEN'İ DUYGULANDIRAN KOREOGRAFİ

Sarı-kırmızılı taraftarların, hazırladığı koreografi Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'i duygulandırdı.

Müsabaka öncesinde kuzey tribününde gerçekleştirilen koreografide, Osimhen'in çocukken kaybettiği annesinin resmine yer verildi. Görselde Galatasaray forması giyen Osimhen, Nijerya'da zor şartlarda yaşayan çocuk halinin elinden tutmuş şekilde resmedildi. Koreografide Osimhen için "Biz aileyiz ve aile her şeydir." yazısı yer aldı.

Seremoniden sonra koreografinin düzenlendiği tribünün önüne giden Osimhen'in duygulandığı görüldü.



LİVERPOOL'A "CEHENNEM" GÖNDERMESİ

Galatasaray taraftarı, İngiliz temsilcisi için Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ni "Cehenneme" benzetti.

Sarı-kırmızılı taraftarların 1990'ların başında Manchester United'ı ağırladığı maçla gündeme gelen "Welcome to hell" tezahüratına atıfta bulunuldu. Taraftarlar, doğu tribününde, "Dünya burada cehennemde buluştu. Cehenneme hoş geldiniz" yazılı pankart açtı.

Ayrıca güney tribününde Liverpool'un "Asla yalnız yürümeyeceksin" tezahüratına göndermeyle, "Sami Yen cehenneminde yalnızsın." pankartı yer aldı.

LİVERPOOL TARAFTARINDAN ATATÜRKLÜ PANKART

İngiliz temsilcisinin taraftarları, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya barışıyla ilgili sözlerinin yer aldığı pankart açtı.

Taraftarlar, konuk takım tribününde İngilizce, "Yurtta sulh, cihanda sulh" yazılı pankartı astı.

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU DA MAÇI İZLEDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Liverpool mücadelesini yerinde takip etti.

Mücadele öncesinde RAMS Park'a gelen TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, yönetici İbrahim Hatipoğlu tarafından karşılandı.



FATİH TERİM TRİBÜNDE

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, Liverpool mücadelesini statta izledi.

RAMS Park'a gelen Terim, ailesiyle birlikte mücadeleyi locadan seyretti.

YAKLAŞIK 40 BİN BAYRAK DAĞITILDI

Galatasaray yönetimi, Liverpool müsabakası için taraftarlara sarı-kırmızılı bayrak dağıttı.

RAMS Park'ta etkileyici bir atmosfer oluşturmak isteyen kulüp yönetimi, mücadele öncesinde Galatasaraylı taraftar için ayrılan her koltuğa birer bayrak bıraktı. Stadı tamamen dolduran taraftarlar, maç öncesi bayrakları sallayarak güzel bir görüntü oluşturdu.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Galatasaray, öne geçti. Sara'nın sol taraftan kullandığı kornerde arka direkteki Osimhen, kafayla topu altıpas içindeki Lemina'ya indirdi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0.

12. dakikada sol kanattaki Jakobs'un ortasında arka direkteki Osimhen'in kafa vuruşunda top, az farkla yandan auta çıktı.

16. dakikada Salah'ın pasıyla penaltı noktası civarında topla buluşan Mac Allister, meşin yuvarlağı ceza sahası sol çaprazında bulunan Wirtz'e aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, topu kurtardı.

21. dakikada Jakobs'un pasıyla topla buluşan Lang'ın ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda kaleci Mamardashvili, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

24. dakikada Sara'nın sol kanattan ortasında altıpas çizgisi önündeki Sanchez'in kafa vuruşunda kaleci Mamardashvili, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

28. dakikada Singo'nun sağ kanattan ortasında Konate'nin ıskaladığı topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak, az farkla auta çıktı.

41. dakikada Ekitike'nin sağ taraftan ortasında arka direkteki Kerkez, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarındaki Wirtz'e indirdi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kontrol etti.

Maçın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

56. dakikada Lucas Torreira'nın pasında topla buluşan Abdülkerim Bardakcı'nın ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



57. dakikada savunmada Wilfried Singo'nun uzaklaştırdığı topu kontrol eden Dominik Szoboszlai'nin ceza yayı sol tarafından uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.



66. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın hatalı pasında araya giren Hugo Ekitike, savunmada Davinson Sanchez'i geçip ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun altıpasın solundan yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.



70. dakikada sol taraftan Dominik Szoboszlai'nin kullandığı kornerde altıpas içinde Ibrahima Konate'ye çarpan top ağlara gitti. VAR'ın uyarısının ardından pozisyonda elle oynamaya olduğunu işaret eden hakem Manzano, golü iptal etti.



81. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Robertson'ın içeri çevirdiği topa savunmadan Davinson Sanchez'in ters vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.