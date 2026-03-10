CANLI SKOR ANA SAYFA
Aslan avantajı kaptı! Aslan avantajı kaptı! 22:39
Uğurcan Çakır'dan kritik kurtarış! Uğurcan Çakır'dan kritik kurtarış! 22:21
Galatasaray'ın golüne ofsayt engeli! Galatasaray'ın golüne ofsayt engeli! 22:16
G.Saray Liverpool karşısında öne geçti! G.Saray Liverpool karşısında öne geçti! 21:12
G.Saray taraftarından Osimhen'i ağlatan koreografi! G.Saray taraftarından Osimhen'i ağlatan koreografi! 21:02
Fatih Terim G.Saray-Liverpool maçına geldi! Fatih Terim G.Saray-Liverpool maçına geldi! 20:34
Okan Buruk'tan kadro tercihi açıklaması! Singo ve Lang... Okan Buruk'tan kadro tercihi açıklaması! Singo ve Lang... 20:14
Orhan Kaynak hayatını kaybetti Orhan Kaynak hayatını kaybetti 19:57
Fırtına'da Rize mesaisi başladı! Fırtına'da Rize mesaisi başladı! 18:26
Galatasaray-Liverpool maçı detayları Galatasaray-Liverpool maçı detayları 18:25
Beşiktaş'ta hazırlıklar başladı! Beşiktaş'ta hazırlıklar başladı! 16:55
TFF Başkanı G.Saray maçında tribünde TFF Başkanı G.Saray maçında tribünde 16:42
