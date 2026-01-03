CANLI SKOR ANA SAYFA
Son Dakika
Fenerbahçe'den resmi transfer açıklaması! Fenerbahçe'den resmi transfer açıklaması! 21:06
Beşiktaş hazırlıklarına devam etti Beşiktaş hazırlıklarına devam etti 20:59
Fofana F.Bahçe'ye geliyor mu? Fofana F.Bahçe'ye geliyor mu? 20:55
Frattesi'den Fenerbahçe kararı! Frattesi'den Fenerbahçe kararı! 19:26
G.Saray'ın ilgilendiği yıldıza F.Bahçe teklif yaptı! G.Saray'ın ilgilendiği yıldıza F.Bahçe teklif yaptı! 18:57
Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlığına başladı Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlığına başladı 17:44
Mehmet Aurelio F.Bahçe'ye geri döndü! Mehmet Aurelio F.Bahçe'ye geri döndü! 17:42
İrfan ve Çağlar'dan Mert Hakan'a destek paylaşımı! İrfan ve Çağlar'dan Mert Hakan'a destek paylaşımı! 17:08
Jota Silva Beşiktaş'ta kalacak mı? Kendisi açıkladı! Jota Silva Beşiktaş'ta kalacak mı? Kendisi açıkladı! 17:00
F.Bahçe'de Süper Kupa maçı hazırlıkları başladı! F.Bahçe'de Süper Kupa maçı hazırlıkları başladı! 16:46
Aurelio F.Bahçe'ye geri döndü! Aurelio F.Bahçe'ye geri döndü! 16:16
F.Bahçe'ye Amrabat piyangosu! F.Bahçe'ye Amrabat piyangosu! 16:10
