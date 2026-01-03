Fenerbahçe, bir yandan dış transfer için yoğun mesai harcarken, iç transferde de önemli bir adım attı. Geçen sezonun devre arasında Suudi ekibi Al-Nassr'dan alınan ve 1.5 yıllık sözleşme imzalanan Anderson Talisca'yla yeni kontrat konusunda prensipte anlaştı. Transferden sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları, hafta içinde hem Anderson Talisca'yla hem de menajeriyle bir araya gelip yeni sözleşme önerdi.

Fotomaç'ın haberine göre, Sambacı da bu teklife olumlu yanıt verdi ve "Fenerbahçe çok mutluyum. Takımda kalmak istiyorum. Maaşımda da indirim yapmayı kabul ediyorum" dedi. Taraflar prensip anlaşmasına vardı. Fenerbahçe, önümüzdeki günlerde Talisca'yla yeni sözleşme imzalandığını duyuracak.

Sambacı 2 yıl daha sarı-lacivertli formayla sahaya çıkacak. Talisca, Fenerbahçe'de 48 maça çıkarken, 26 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.

EN SKORER İSMİ

Fenerbahçe formasıyla bu sezon Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi Elemeleri ve Süper Lig'de toplamda 25 maça çıktı. Sambacı, bu karşılaşmalarda 14 kez ağları havalandırdı ve 3 defa da asist yaptı.