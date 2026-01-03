Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'den Galatasaray'a Lucas Beraldo çalımı!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Lucas Beraldo çalımı! Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin transfer gündeminde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Lucas Beraldo için devreye girdiği belirtildi. İşte ayrıntılar...





Sezon sonunda şampiyonluk isteyen Fenerbahçe, gemileri yaktı. Kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen sarı-lacivertliler, Jayden Oosterwolde'nin stoper performansını yeterli bulmadığından bu bölgeye takviye yapmaya karar verdi. Fotomaç'ın haberine göre, scout ekibinden gelen rapor sonrasında Tedesco'yla görüşen yönetim, Paris Saint- Germain'in yıldızı Beraldo'yu ilk sıraya yazdı ve Fransız ekibinden randevu talep etti. Yönetici Ertan Torunoğulları, önümüzdeki hafta PSG ile masaya oturacak. İKİLİ İLİŞKİLERİ İYİ Sezon başında Milan Skriniar ve Marco Asensio'yu Fransız ekibinden kadrosuna katan Fenerbahçe, Beraldo transferinde de ikili ilişkilerine güveniyor. Luis Enrique'nin gözüne giremeyen ve rotasyonda kalan 22 yaşındaki stoper, Brezilya Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda yer almak için düzenli olarak oynayacağı bir takıma gitmek istiyor. Fenerbahçe de bu durumu fırsata çevirmeyi planlıyor. Sarı-lacivertliler, PSG'ye satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi sunacak.

G.SARAY DA İSTEDİ Fenerbahçe, Beraldo transferiyle hem kadrosunu güçlendirmek hem de ezeli rakibi Galatasaray'a bir çalım daha atmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, sezon başında Brezilyalı oyuncuyu istemiş ancak transferi sonuçlandıramamıştı. GELİRSE JAYDEN GİDECEK Sarı-lacivertliler Beraldo transferinde mutlu sona ulaşırsa, Jayden Oosterwolde'yle yollarını ayıracak. Hollandalı oyuncunun menajeri Roma'yla görüşme halinde... Bu transferin kısa süre içinde olumlu ya da olumsuz sonuçlanması bekleniyor.