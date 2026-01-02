Fenerbahçe, Sörloth ve Lookman transferleri için harekete geçti

Devre arasında hücum rotasyonuna net takviyeler yapması beklenen Fenerbahçe, Ademola Lookman ve Alexander Sörloth için somut adımlar atmaya başladı.

beIN Sports'ta yer alan habere göre sarı-lacivertlilerde futbol şubesinden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Lookman transferini bitirmek için Atalanta yetkilileri ile görüşmeye İtalya'ya gitti.

Uzun süredir Sörloth için nabız yoklayan Fenerbahçe'de yönetim, Süper Kupa yarı final maçının ardından Sörloth transferi görüşmelerini yapmak için İspanya'da olacak.