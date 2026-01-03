Youssouf Fofana, Fenerbahçe'nin radarında! Son dakika Fenerbahçe haberleri: Transfere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de orta saha eklemesi için arayışlar sürüyor. Sarı-lacıvertlilerin, ön libero ve merkez orta saha mevkilerinde görev yapabilen yıldız bir oyuncuyu transfer listesine eklediği öğrenildi. Fenerbahçe Haberleri





Transfer sezonunun hızlı takımlarından Fenerbahçe, orta sahaya yapacağı ekleme için yoğun mesai harcıyor. Sarı-Lacivertliler, orta saha transferi için gündemine birçok yıldız futbolcuyu alırken son olarak Milan'ın yıldızını listesine ekledi.

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe, İtalyan ekibinin Fransız orta sahası Youssouf Fofana için harekete geçti. Yönetim, 26 yaşındaki oyuncunun menajeri ile ilk görüşmeyi yaptı. Fenerbahçe, transferin maliyeti için araştırma yapıyor. Maliyet hesabı yapıldıktan sonra Fransız oyuncu için resmi görüşmeler başlayacak.