Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Dev mücadeleyi 3-2 kazanan Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü. Sarı lacivertlilere galibiyete getiren golleri, 15. dakikada Anderson Talisca, 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 48. dakikada Marco Asensio kaydetti. Bordo mavililerin golleri ise 6. dakikada Ernest Muçi ve 43. dakikada Paul Onuachu'dan geldi.
Fenerbahçe aldığı kritik galibiyetle puanını 52 yaptı. Trabzonspor ise 45 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKLAR
5. dakikada Asensio'nun sol taraftan yerden pasında arka direkte Skriniar'ın altıpas içinde vuruşunda, savunmada Lovik'e çarpan top uzaklaştı.
6. dakikada Trabzonspor ilk atağında golü buldu. Nwaiwu'nun uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Muçi, öne çıkan kaleci Ederson'un üzerinden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0
15. dakikada İsmail Yüksek'in pasında ceza alanı sağ çaprazında Talisca'nın şutunda, top kaleci Onana'nın solundan filelere gitti: 1-1
28. dakikada Pina'nın sağdan ortasında ceza alanı içinde iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.
32. dakikada Pina'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, kaleci Ederson tehlikeyi önledi.
34. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Pina'nın pasında topu kapan İsmail Yüksek, Asensio'yu gördü. Bu futbolcunun aktardığı top ile ceza alanı sol çaprazında buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda, meşin yuvarlak kaleci Onana'nın solundan filelere gitti: 1-2
37. dakikada Muçi'nin kullandığı serbest atışta, önce baraja sonra direğe çarpan top kornere çıktı.
43. dakikada bu kez Trabzonspor, beraberliği yakaladı. Lovik'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, yerden seken top kaleci Ederson'un solundan filelerle buluştu: 2-2
Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.
48. dakikada Fenerbahçe, öne geçti. Sağ taraftan Talisca'nın pasında ceza alanının sol tarafında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı Asensio'ya çıkardı. Bu futbolcunun yerden şutunda, kaleci Onana'nın solundan top filelere gitti: 2-3
66. dakikada Kante'nin pasında ceza alanı dışından Asensio'nun sert şutunda, top direğin üzerinden az farkla auta çıktı.
68. dakikada Muçi'nin sağdan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde Umut Nayir'in kafa vuruşunda, kaleci Ederson topu üstten kornere çeldi.
77. dakikada Pina'nın sağdan ortasında ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
85. dakikada Muçi'nin sağdan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa şutunda, top yandan auta çıktı.
88. dakikada Muçi'nin sağdan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde Nwaiwu'nun kafa vuruşunda, kaleci Ederson topu kontrol etti.
Konuk takım karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.