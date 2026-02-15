CANLI SKOR ANA SAYFA
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Kadro farkıyla mağlubiyet! Kadro farkıyla mağlubiyet! 08:28
G.Saray'dan Mauro Icardi kararı! G.Saray'dan Mauro Icardi kararı! 00:29
Okan Buruk'u bekleyen tatlı zorluk! Okan Buruk'u bekleyen tatlı zorluk! 00:21
Tedesco Trabzonspor maçının yıldızını açıkladı! Tedesco Trabzonspor maçının yıldızını açıkladı! 23:58
Fatih Tekke: Beraberliğe bile üzülürdüm! Fatih Tekke: Beraberliğe bile üzülürdüm! 23:58
Asensio'nun performansı dış basında! Asensio'nun performansı dış basında! 23:58
Daha Eski
Domenico Tedesco rekora 1 adım uzakta! Domenico Tedesco rekora 1 adım uzakta! 23:58
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco paylaşımı! Fenerbahçe'de Domenico Tedesco paylaşımı! 23:58
Sadettin Saran: Trabzon'da çok iyi ağırlandık! Sadettin Saran: Trabzon'da çok iyi ağırlandık! 23:58
F.Bahçe'den faul itirazı! Trabzonspor'un golü öncesi... F.Bahçe'den faul itirazı! Trabzonspor'un golü öncesi... 23:58
İsmail'in top kontrolü tartışmaya yol açtı! İsmail'in top kontrolü tartışmaya yol açtı! 23:58
Melo'dan F.Bahçe için transfer itirafı! Melo'dan F.Bahçe için transfer itirafı! 23:57
Spor yazarları Trabzonspor-Fenerbahçe maçını yorumladı
Asensio'nun performansı dış basında!
Sayısal Loto sonuçları belli oldu | 14 Şubat 2026
Sırt geliştirme hareketleri | İZLE