Spor yazarları Trabzonspor-Fenerbahçe maçını yorumladı
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Fotomaç Gazetesi yazarları, dev mücadeleyi dikkat çeken ifadelerle yorumladı. İşte detaylar...
Akyazı'da futbolseverleri her açıdan çevreleyen bir futbol gecesi yaşandı... İlk gol Muçi'den geldi. Arnavut yıldızın Trabzonspor tribünlerini ayağa kaldıran golü sonrasında oyunda denge kurulur gibi olsa da Fenerbahçe, Trabzonspor'un zaaflarını iyi çalışmış görünüyordu. Talisca eşitledi.
Teorik olarak istediklerini sahaya, taktik tahtasını da skorborda yansıtan Fenerbahçe idi. Tabii bunda kadro genişliğinin etkisi yadsınamaz. Oyunun kontrolünü eline alan sarı lacivertliler, 34. dakikada bu kez Kerem ile öne geçti. Yine organize ve çabuk gelişen bu atakta orkestra şefi Asensio idi. Trabzonspor bu hızlı, çabuk yön değiştirerek gelen rakip hücumlarına karşı tedbir alamadı. İlk yarı bu şekilde bitti bitecek derken, Trabzonspor karakterini sahaya koydu. 43. dakikada Onuachu, savunmanın üstünden vurduğu kafayla skoru 2-2'ye getirdi.
İkinci yarıya takımlar "sil baştan" diyerek çıktı ancak Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Asensio, santradan 3 dakika sonra takımını tekrar öne geçirdi: 2 ve 3. gol yine aynı şekilde, akışkan paslar ve doğru tercihler üzerinden bir tek vuruşla geldi. Fenerbahçe, 4-3-1-2 dizilişiyle merkezi İsmail, Guendouzi ve Kante üçlüsüyle domine ederken Trabzonspor bu üçlüye cevap veremedi.
Savunma hattında Batagov ve Nwaiwu ikilisinin, Talisca-Kerem-Asensio üçgenine karşı yaşadığı zorluklar, orta sahadaki dinamizm ve sertlik eksikliğinin de etkili olduğunu söylemek gerekiyor. Kalan dakikalarda Trabzonspor için zaman olarak süren umut ne yazık ki kadro derinliği açısından yoktu. Bu da yenilgiye neden oldu.
MUSTAFA ÇULCU - DENGESİZ KARARLAR
Muhteşem seyircisi önünde Trabzonspor, maça kötü başladı çabuk toparlandı. Fenerbahçe ise beklenmedik ön alan baskısı ile girdi. Fırtına, Muçi ile öne geçti. Gole rağmen Fenerbahçe baskılı ve ritimli pas oyununu sürdürdü. Beraberliği buldu. Trabzonspor'un ataklarını Guendouzi, Kante, İsmail üçlüsü ile karşılarken, Asensio da destek verdi. Asensio keyif veriyor. Tedesco dersini çok iyi çalışmış.
Fenerbahçe, çok zor deplasmandan üç gol ve üç puanla çıktı. Halil Umut Meler, maçı 20.05'te ikinci yarıyı 21.13'te başlatarak ne kadar plansız olduğunu gösterdi. Maç temaslı oyunla başlayınca bir an şok yaşadı! 'Ben nereye geldim' dercesine bazı uydurma faullerle oyunu kontrol altına almaya çalıştı. Talisca'nın golü öncesi İsmail topu sağ göğüs-armpit bölgesi ile aldı gol temiz. Trabzonspor'un ikinci golü öncesi Kerem'in sağ ayağına Nwaiwu basit bir temas yapıyor.
Kerem de kendini çok kolay bırakıyor. Hakemin sahada devam kararı doğru. VAR'ın karışmaması da UEFA VAR çıtasına göre doğru. Çünkü UEFA bu tür pozisyonlarda, "Ben mikro cerrahi müdahale istemiyorum" diyor. Ancak Ferhat'ın VAR'ları özellikle de bu maçın VAR'ı Ömer Faruk Turtay, sezon başından bu yana nelere girdiler nelere... Dolayısıyla insanlar da bekliyor! Meler, oyunu dengesiz çıkardığı kartlarla ve bol bol anlatarak, konuşarak disipline etmeye çalıştı. Bu maça onu ve yanına tecrübesi sıfır olan 4. hakemi atayarak ateşe atan MHK'ya rağmen futbol iklimimize uygun olarak idare ettiği maçı tamamladı.
EMRE BOL - ÇOK ÖNEMLİ MAÇ
Sezonun ilk yarısındaki maçın aksine Tedesco bu sefer daha dikkatliydi. Orta sahaya 3 mücadeleci oyuncu atıp, Trabzonspor'u baskı altına almayı planlamıştı. Ancak daha çok erken dakikalarda yine bir uzun topla bordo- mavili ekip golü buluverdi. Belki de kariyerinin en iyi dönemini geçiren Talisca, İsmail'in muhteşem asistiyle beraberliği sağladı. Zaten oyun üstünlüğü ilk yarı itibarıyla hep Fenerbahçe'deydi.
Sarı- lacivertliler bir tek yerde üstünlüğü Trabzon'a kaptırdı. Onuachu gerçekten tutulması çok zor bir santrfor… Boy avantajıyla inanılmaz bir üstünlük sağlıyor. Yani adam marke edilemiyor. Trabzon ekibi İlk yarıda 4 tane ceza sahasına orta yaptı. Dördüne de Onuachu vurdu. Sonunda golünü de attı. İnanın bırakın ligimizi Avrupa'da muadili yok. Gol atmasını engellemek için 2 kişi basıp bozacaksın ya da orta yapılmasına engel olacaksın. İsmail Yüksek hem ofansta hem defansta mükemmele yakın oynadı.
Trabzonlu dostlar; takımınız hiç bir şey oynamadan 2 gol attı. Yani skora bakıp aldanmayın. Karşılaşma kalite olarak bir çok Süper Lig karşılaşmasının üzerindeydi. Kante hala ısınma turlarında… Fenerbahçe adına en etkisiz isimdi. Onun yüzünden İsmail'e çok yük bindi. Orta saha ve 3. bölge görevini layıkıyla yaparken defans hattı için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Her şeye rağmen Trabzon deplasmanından 3 puanla dönmek çok önemli. Bence ligin kırılma maçlarından birisiydi. Zira zor fikstürü artık kolayladı. Bundan sonra yokuş aşağı…
GÜRCAN BİLGİÇ - NE MAÇ AMA!
Adına yakışır, her saniyesinde iddianın da inadın da zirvesini gördüğümüz maçtı. Beraberlik kokan büyük maçların kaderinde, aslında iki takım içinde en kötü sonuçtu. Zirvede devam etmek için kazanmak gerekiyordu. Muçi'nin stoperler ve Ederson tarafından gole devat edilmesi ile birlikte, Fenerbahçe için gece daha da zorlaştı. Ama ustaların son sözü söylediği bu kadronun, "anların" peşinde olduğunu anlamamız da uzun sürmedi. Yine Asensio'nun yönetimindeydi oyun. Pozisyonlarda Fenerbahçe'ye ait notlardaydı. Geriden gelip öne geçmenin keyfini yaşarken, tribünleri maçtan uzaklaştırırken, bu kez topu Trabzonspor'a verdiler.
Onuachu için gol davetiyesi gibiydi bu tavır. Nijeryalı müthiş bir kafa golü attı, bir tanesi direğin yanından çıktı. Stoperler bu dev Nijeryalı karşısında çaresiz kaldı. Fatih Tekke de takım arkadaşları da bu ekstra bonusun farkında. Ancak tek planlı bu organizasyonda, topa fazla sahip olmanın da anlamı kalmıyordu.
Tedesco'nun savunma 4-1-4-1, topa sahip olduğunda da 4-3-1-2'ye dönen formasyonunda, sızma koşular, Kerem'in arayışları, özellikle solda Mert Müldür üstünden hamleleri ile çok etkili geldiler. Kante sağ çizgiye yakın, tüm merkez ise Guendouzi'de. Fransız'ın mükemmel oyunu, Kante'nin solukluğunun da üstünü örttü. Cherif'in enerjisinin fark edilmesi, son bölümdeki Musaba – Nene hamleleri Tedesco'nun verdiği göz dağıydı. "Üstüme gelme, cezayı keserim" diyordu belki de. Kazanmak fikstürde Fenerbahçe'nin önünü açtı, dertleri rakiplerine bıraktılar. Uzun süre sonra "Şampiyon gibi" oynayan, oyunu okuyan bir takım var.
ZEKİ UZUNDURUKAN - 5 DAKİKA HAKEMLİK!
Papara Park'ta harika bir derbi izledik. İlk yarıda iki takım da olağanüstü bir mücadele ortaya koydu. Tam 4 kez fileler havalandı. Trabzonspor'un attığı gollerde Oosterwolde'nin, Fenerbahçe'nin attığı gollerde ise Pina ve Lovik'in hatası vardı. Bekler, adamlarını kaçırdı bordomavililerde. İlk golü sol bek Lovik'in hatasından yedi Trabzonspor. İkinci golü ise sağ bek Pina'nın hatasından. Oysa böyle maçlarda bekler, hem hücumda hem de savunmada kusursuz ve hatasız oynamalı. Trabzonspor'un cesur yüreği Mustafa Eskihellaç da maç boyunca hücuma katkı veremedi.
Oysa Trabzonspor'un elinde Onuachu gibi bir silah var. Gelen ortaların neredeyse tamamına vurdu. Lovik'in ortasındaki yükselişi, topu yere çarptırıp köşeye göndermesi tam anlamıyla jeneriklikti. Hava toplarında penaltı vuruşu kadar tehlikeli rakipler için Onuachu! Fenerbahçe'de ilk yarıda iki etkisiz isim vardı. Oosterwolde ve Kante. Talisca ve Kerem'in golleri gerçekten güzeldi. Muçi'nin golü ise usta işi bir goldü. İlk yarıda iki takım da adeta gözlerimizin pasını sildi.
Tedesco'nun Guendouzi-Kante-İsmail üçlüsü ile maça başlamasına hiç şaşırmadım. Taş gibi bir orta saha ile çıktı Fenerbahçe derbiye. Fenerbahçe ikinci yarıya golle başladı. Trabzonspor'un yediği ikinci golde hatası olan Pina yine Kerem'i kaçırdı, Kerem de Asensio'ya 'al da at' dedi. Bir derbi maça çıkan bek, bu kadar vurdumduymaz olamaz. Pina'nın yenilen 3 golün ikisinde hatası var. Trabzonspor, çok kolay goller yedi dünkü derbide. Bekler kötüydü, stoperler de beklerin zaaflarını kapatamadı. Asensio yine maça damgasını vurdu. Bir gol, bir asistle Papara Park'ta yıldızlaşan isimlerden biri oldu.
Filelere giden 5 gole baktığımda iki kalecinin de performansını beğenmedim. Ederson'un Muçi'nin golünde hatası olduğunu düşünüyorum. Onana'nın ise haftalardır kurtardığı bir maç bile yok. Trabzonspor kalesine gelen her şut, neredeyse gol oluyor... Hakem Halil Umut Meler çok kötü bir maç yönetti. Gereksiz yere bir sürü kart çıkardı. Hele ilk yarıda Felipe'ye gösterdiği bir sarı kart var ki. Felipe kayıp düşüyor. Kart görüyor. İnanılır gibi değil. Fenerbahçe'nin Talisca ile bulduğu golden önce pası veren İsmail, topu kolu ile mi kontrol ediyor? Anlayamadık. VAR'da bu pozisyon iyi incelendi mi?
Maçın son bölümünde oyun çok durdu. Fenerbahçeli bazı oyuncuların ayaklarına kramp girdi. Ederson oyunu çok durdurdu. Ve şaka gibi! Maçın sonuna 5 dakika eklendi. Zaten oyuncu değişikliklerinde bu süre geçti. Ya rakibin zamandan çaldığı pozisyonlar nereye gitti! Yazıktır günahtır! Adalet dağıtmak çok bu zor! Bu korkaklık nedir! Türk hakemliğinin geldiği nokta işte bu: 5 dakika! Fenerbahçe savaştı ve kazandı. Helal olsun Tedesco'nun ekibine! Tam 22 maç oldu ve Fenerbahçe hala kaybetmedi! Fenerbahçe güçlü kadrosu ve yıldızları ile Trabzonspor'u yendi! Trabzonspor ise bu kadar genç kadro ile zayıf yedek kulübesi ile buralara kadar geldi! Fatih Tekke'yi de alkışlamak gerekir!
REHA KAPSAL - ÇOK DAHA FAZLASI!
Trabzonspor kendi saha ve seyircisi önünde Fenerbahçe ile belki de sezonun bundan sonraki iki takım için hedefle gidişatını belirleyecek telafisi olmayan bir maç oynadı. İlk yarı iki takımı da oynadıkları tempolu oyun ve verdikleri mücadele için öncelikle tebrik etmek lazım. İlk 30 dakika oyunun ritmini Fenerbahçe belirledi. Bundan sonraki bölümde Trabzonspor oyunu kontrolünü ele aldı. Trabzonspor oyunu; felsefi pas dizisi oluşturarak, oyun alanının merkezinden değil kanatlarda hücum setine uygun oynayıp, burdan yapılan ortalarla başta Onuachu'yu topla buluşturmak en temel gol atma özeliği idi. Nitekim ikinci golü de böyle buldular. Fenerbahçe'nin ise en önemli özelliği; rakip yarı alanda top kazanan, bunu en kısa sürede sağlayan ve de en çok şut atan takım olduğu gibi attığı gollerde çabuk, az temaslı oynayan bir anlayışı var. Nitekim golleri de böyle rakip savunma yerleşmeden buldular.
İki takımın da yaptığı en büyük hata, koşmak savunma yapmak değildir, doğru yerleşim ve konumlanma ve de mesafe ayarları bu işin önceliğidir. Onun için bu kadar bireysel hatalardan goller atıldı. Bordo mavililer, Umut hamlesi ile 4-4-2'ye döndü. Doğru hamle idi ama ona uygun doğru hücum etmediği gibi birde öngörülmeyen hücum etmek yani hibrit şeklinde, bu maalesef oyun planlarında yoktu. Bu da üretkenliğini etkiledi. Gecenin tartışmasız en iyi oyuncusu Asensio'ydu. Ne kadar büyük futbolcu ve karakter olduğunu bir kez daha gösterdi. Fenerbahçe, çok güçlü bir 90 dakika oyunu oynamadı. Yalnız oynanacak çok doğru oyun tercihi ile bu hayati maçı kazanmasını bildiği gibi aldığı üç puandan daha fazlası sarı lacivertli takımın kazandığı psikolojik ve de özgüven, şampiyonluk yarışında bunun çok daha fazlası idi.