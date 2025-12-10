Tedesco basın toplantısında açıkladı! Asensio Brann maçında yok
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Norveç ekibi Brann ile kozlarını paylaşacak. Bu mücadele öncesi Teknik Direktör Domenico Tedesco, takımın yıldız isimlerinden Marco Asensio'nun Brann maçında kadroda yer almayacağını duyurdu. İşte o sözler...
