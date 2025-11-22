Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'den golcü atağı! İşte hedefteki 3 yıldız

Fenerbahçe'den golcü atağı! İşte hedefteki 3 yıldız Kadroda santrfor mevkisinde görev yapan isimlerin performansından memnun olmayan Fenerbahçe, ocak transfer döneminde bir golcü transferi yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin listesine aldığı 3 yıldız ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri





Ara transfer dönemi öncesi Fenerbahçe'de tüm planlar yapıldı. Sarı-lacivertliler ilk olarak forvet hattını güçlendirmek istiyor. Güçlü bir 9 numarayı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe yönetimi listesini netleştiriyor.

SÖRLOTH İLK SIRADA Teknik Direktör Domenico Tedesco ile de sık sık görüşen sarı-lacivertli yönetimde önemli isimler gündemde duruyor. Atletico Madrid'den Alexander Sörloth ismi öne çıkıyor. 29 yaşındaki Norveçli futbolcu transfer listesinde ilk sırada yer alıyor.