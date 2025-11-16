F.Bahçe ve G.Saray karşı karşıya: Lewandowski'ye karşılık Osimhen!
İspanya devi Barcelona, Fenerbahçe'nin yakından takip ettiği Robert Lewandowski'yi sözleşmesini uzatmayarak takımdan gönderebilir. Katalan kulübü, Polonyalı golcünün yerine Galatasaray'ın süperstarı Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... | FB-GS SPOR HABERLERİ
İspanyol devi Barcelona, gelecek yaz transfer dönemini şimdiden planlıyor. Hücumdaki alternatifleri artırmaya net bir şekilde öncelik veren Katalan kulübü, sözleşmesi sezon sonunda biten Robert Lewandowski hakkında bir karar vermek üzere.
Takımdan ayrılma ihtimali güçlenen Polonyalı golcü, Suudi Arabistan'dan belirtilen ilginin yanı sıra, Milan ve Fenerbahçe'nin de gündemine geldi.
37 yaşındaki süperstarın yerini doldurmak isteyen Barcelona'nın, santrfor pozisyonu için listesine aldığı isimler de belli oldu.
Fransız basınından Foot 11'de yer alan habere göre, Katalan kulübünün ilgilendiği oyunculardan bir tanesi Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen.
Katalan kulübü, Harry Kane ve Julian Alvarez gibi isimlerden netice alamadığı takdirde Osimhen'i kadrosuna katarak santrfor pozisyonunu doldurmayı amaçlıyor.
Haberde, Nijeryalı golcünün de Avrupa'nın büyük liglerinden birine dönme arzusunda olduğu, Barcelona'nın 75 milyon euro bandında bir bonservis bedeli ödeyerek bu transferi bitirebileceği belirtildi.