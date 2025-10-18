Haberler Fenerbahçe Haberleri TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Real Madrid'in yıldızına kanca! Yönetim İspanya’ya çıkarma yapacak

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Real Madrid'in yıldızına kanca! Yönetim İspanya’ya çıkarma yapacak Transfer döneminde de gündeme gelen ancak son anda iptal olan Dani Ceballos transferi için Fenerbahçe yeniden devreye girdi. Real Madrid'de istediği süreleri bulamayan İspanyol futbolcu, Dünya Kupası kadrosunda yer alabilmek adına düzenli 11'de olabileceği bir takıma gitmeyi amaçlıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri









ABONE OL

Orta sahasını güçlendirmek için şimdiden çalışmalara başlayan Fenerbahçe'nin listesindeki isimler bir bir ortaya çıkıyor. Fotomaç'ın haberine göre, Milinkovic-Savic ve Quinten Timber'dan sonra sarı-lacivertliler, Dani Ceballos'u da yeniden gündemine aldı.

Yaz transfer döneminin son günlerinde İspanyol yıldız için harekete geçen sarı-lacivertliler, mali durumdan dolayı transferi sonuçlandıramamıştı. Fenerbahçe yönetimi, bu kez ocak ayında 29 yaşındaki İspanyol orta sahayı kadrosuna katmayı planlıyor.