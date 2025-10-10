Fenerbahçe'de Mesut Özil sesleri! Yönetim...

Fenerbahçe'nin eski yıldız futbolcusu Mesut Özil ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 36 yaşındaki ismin, kısa süre içinde sarı lacivertlilerde göreve başlayabileceği öne sürüldü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)