Domenico Tedesco'dan sürpriz tercih! Skriniar'ın yerine o ismi oynatacak

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, evinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Sarı lacivertlilerde karşılaşmada cezası nedeniyle görev alamayacak Milan Skriniar'ın yerine hangi ismin forma giyeceği merak ediliyordu. Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun stoper bölgesinde sürpriz bir tercihte bulunabileceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)