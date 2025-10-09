Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesislerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesislerinde öğle saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.

Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun yapılan idman; salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Öte yandan sarı lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş takımla çalışmalara başladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.